Bestelwagens en auto geviseerd door dieven VHS

22 december 2019

19u21 1

Onder de brug van de E17, aan de kluifrotonde op de N58 in Rekkem, werd ingebroken in drie bestelwagens en één auto. Dat gebeurde tussen vrijdagavond 19 uur en zaterdagmorgen iets na 1 uur. Op dat moment werden één van de inbraken gemeld bij de politie. Bij elk voertuig werd een ruit ingeslagen. Wat er precies werd gestolen, is niet duidelijk.