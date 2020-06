Bestelwagen vat vuur op parking, wellicht in brand gestoken Alexander Haezebrouck

27 juni 2020

15u02 0 Menen Langs de Oostkaai in Menen vatte zaterdagmorgen vroeg omstreeks 5 uur een geparkeerde bestelwagen vuur. Meer dan waarschijnlijk gaat het om brandstichting. De brandstichters maakten vuur ter hoogte van de mazouttank.

De toegesnelde politie ging het vuur eerst te lijf met poederblussers. De brandweer volgde daarna snel. Maar ze konden niet verhinderen dat de bestuurderscabine van de bestelwagen volledig uitbrandde. Volgens de brandweer bestaat er weinig twijfel, het gaat om brandstichting. Of iemand het gemunt had op de eigenaar van de bestelwagen of het om een kwajongensstreek gaat is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Geen andere voertuigen raakten beschadigd, niemand raakte gewond.