Bestelwagen vat vuur aan industriezone LSI

28 mei 2019

10u15

Bron: LSI 0

In de buurt van de specialist in houten bijgebouwen en tuinhuizen Wood Project, op de hoek van de Brugge- en de Krommebeekstraat in Menen, is dinsdagochtend iets over 5 uur brand uitgebroken in een geparkeerde bestelwagen.

Wellicht ontstond het vuur door een technisch defect. De brandweer van de zone Fluvia moest niet ver rijden want de brandweerkazerne van Menen bevindt zich op amper enkele tientallen meters. Het vuur was dan ook snel onder controle maar de bestelwagen liep toch zware schade op. Er raakte niemand gewond.