Bestel menu mét bosje bloemen bij Hen en Haan voor Moederdag Alexander Haezebrouck

28 april 2020

10u14 0 Menen Bloemist Franky Claerebout uit Menen en de zaakvoerders van het kippenkraam Hen & Haan uit Lauwe slaan de handen in elkaar voor Moederdag. “We verkopen menu’s en wie wil kan daar een bloemetje voor zijn moeder bij kopen”, vertellen de zaakvoerders.

Vooral voor bloemist Franky Claerebout die zijn bloemen normaal verkoopt op de markt is dit een eerst licht aan het einde van de tunnel. “Ik lig al sinds het begin van de lockdown stil, daar moet dringend verandering in komen”, zegt Franky. “Ik ken de mensen van Hen & Haan goed. Zij benaderden me met het idee. Ik ben enorm blij dat ik op deze manier opnieuw toch iets kan gaan doen.” Het moederdagmenu van Hen & Haan bestaat uit aspergerolletjes als voorgerecht en stoofpotje van konijn, peperkoek en bier met Chinese kool als hoofdgerecht en ijs als dessert. Dat alles voor 40 euro per persoon. Wie wil, kan daar dus nog een bos bloemen bij kopen voor 25 euro. Bestellen kan bij Hen & Haan.