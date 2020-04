Beslissing Veiligheidsraad betekent ook geen Grensrock dit jaar Alexander Haezebrouck

15 april 2020

19u57 0 Menen De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om tot eind augustus geen massa evenementen betekent dat ook Grensrock in Menen dit jaar niet kan doorgaan. “Dit is enorm jammer maar te begrijpen, op naar 2021 om er een spetterende editie van te maken”, zegt voorzitter Tim Lefever.

“We hebben nog even getwijfeld omdat het nog niet helemaal duidelijk is wat een massa evenement precies is”, zegt voorzitter Tim Lefever. “Maar we wachten die uitleg niet af en hebben beslist om nu al met zekerheid te zeggen dat we Grensrock afgelasten. We doen dit uit veiligheid voor onze medewerkers, artiesten, bezoekers en sponsors.” Grensrock is een gratis festival en stond dit jaar gepland op 26 en 27 juni. Vorig jaar trok het festival nog zo’n 5.000 bezoekers. Dit jaar waren de groepen Mintzkov, King Hiss en Wallace Vanborn al gecommuniceerd. “De voorbereidingen verliepen ook erg vlot en we zouden kunnen uitpakken met een sterke affiche. We gaan nu contact opnemen met alle groepen en hen proberen vast te leggen voor volgend jaar. We gaan dit jaar uiteraard niet langs gaan om sponsorgelden op te halen. We willen hen wel graag steunen door op te roepen om je inkopen bij lokale handelaars te blijven doen. We blijven positief en kijken al volop uit naar de editie van 2021, dat moet een spetterende editie worden.” Grensrock 2021 staat gepland op 25 en 26 juni.

Schippersweekend gaat voorlopig wel door

Bij de organisatie van het Schippersweekend in Lauwe dat doorgaat in september doorgaat zijn ze hoopvol dat zij wel kunnen doorgaan. “We zullen zien hoe de situatie tegen dan zal gevorderd zijn”, zegt voorzitter Jaron Dewitte. “Zolang er geen verbod komt, zijn we van plan om het Schippersweekend ook door te laten gaan. Ook daar kwamen vorig jaar zo’n 5.000 festivalgangers feesten.