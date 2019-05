Beruchte portier vraagt vrijspraak in beroep voor witwassen Jeffrey Dujardin

23 mei 2019

17u43 0 Menen Christophe D. uit Menen, een beruchte portier, moest zich samen met zijn echtgenote en een derde kompaan verantwoorden in beroep voor witwaspraktijken. De man is ook een verdachte in de grote fraude- en afpersingszaak met portiers, maar hij blijft net zoals in deze zaak daar ook alles ontkennen.

In eerste aanleg moesten ze in totaal 164.900 euro die ze witwasten terugbetalen. In beroep vragen de advocaten van D. de vrijspraak, “Dit is geen witwassen”, klonk het. Het gerecht kwam hen op het spoor nadat plots grote bedragen op diverse rekeningen. “Hij had niet de intentie om te witwassen en hield het ook niet verborgen. Het geld dat hij stortte op zijn rekening en die van zijn partner is geld dat hij won bij het spelen van Bingo en het gokken op voetbal”, stelden zijn advocaten.

Christophe D. werd enkele jaren geleden in Torhout nog ei zo na doodgestoken met een mes tijdens een afrekening. De man werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot acht maanden effectief, 1.000 euro boete en een beroepsverbod van vijf jaar. Zijn echtgenote liep zes maanden cel met uitstel op en een geldboete van 1.200 euro. De zaak wordt verder behandeld op 27 juni.