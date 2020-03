Beperkt aantal klanten mag binnen in Colruyt Menen: lange wachtrij op de parking Alexander Haezebrouck Maxime Petit

17 maart 2020

14u13 30 Menen Wie inkopen wil doen in de Colruyt in de Ieperstraat in Menen, moet geduld oefenen. De supermarkt laat slechts mondjesmaat klanten toe. Dat is pas vanaf morgen, woensdag, verplicht, maar de supermarkt wilde niet wachten. “We willen de klanten en onze medewerkers beschermen tegen het coronavirus”, klinkt het.

Vanaf woensdag gelden er strengere maatregelen in supermarkten in ons land om het coronavirus te bestrijden. In de Colruyt in Menen wordt sneller geschakeld. Daar wordt vandaag al slechts een beperkt aantal klanten in één keer toegelaten in de winkel. Personeelsleden bekijken de hele tijd hoeveel volk er binnen is. Ze kijken er streng op toe dat het nooit te druk wordt.

Dat brengt natuurlijk een lange wachtrij op de parking van de Colruyt met zich mee. Voorlopig blijft alles rustig en wacht iedereen begripvol zijn beurt af.

Handschoenen verplicht

Bij de Select & Drink Shop in Lauwe moet je verplicht je handen wassen vooraleer je binnen mag in de winkel. Aan de inkom van de winkel hebben ze kranen gezet waar je je handen kan wassen. Je moet ook verplicht handschoenen aantrekken.