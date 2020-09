Benoit Degruyter staat met KSCT Menen in derde ronde Beker van België: “Linden had niks te verliezen” Erik De Block

08 september 2020

16u50 0 Menen Opdracht volbracht voor tweedenationaler KSCT Menen in de tweede ronde van de Beker van België thuis tegen eersteprovincialer VK Linden. Het team van trainer Pascal Verriest won met een forfaitscore. Op slag van rust stopte doelman Benoit Degruyter een penalty.

“Een cruciale redding”, meent de Izegemnaar. “De bezoekers bleken een redelijk stevige tegenstander. Dat wisten we uit de scouting van onze trainer. Linden had niks te verliezen. Gelukkig kwamen we op voorsprong. Diep in de eerste helft kregen ze een penalty. Licht toegekend en bovendien was het voorafgaand buitenspel. We gingen met een 1-0-voorsprong de rust in.”

“Tijdens de rust gaf de coach aan dat het iets sneller en steviger moest gaan. In de tweede helft hadden we weinig of geen problemen met de bezoekers. De Beker van België leeft wel deels in de spelersgroep. De beker is een mogelijkheid om als ‘kleine’ ploeg uit te komen tegen een grote tegenstander.”

Veel nieuwkomers

De grensploeg telt veel nieuwkomers. “Er waren ook veel vertrekkers”, vertelt de goalie. “Iedereen is voorzichtig positief. We hebben een goede bende. De nieuwkomers integreren zich goed in de groep. De jongens leggen er hun kop voor. We zijn ook in de breedte versterkt.”

Zaterdagavond treft geel-zwart in de derde ronde in Tessenderlo. Tegenstander KVV Thes Sport speelt in eerste nationale. “Een week voor de competitiestart wordt dat het duel met een ploeg uit een hogere reeks een goede waardemeter”, aldus Degruyter. “We zullen weten hoe ver we staan. We zijn stappen aan het zetten. Daarvoor dient trouwens ook de voorbereiding. We moeten er wel staan tegen de openingsmatch van volgende week zondag.”

Gallo ondergaat operatie

Aanvoerder Kevin Gallo ondergaat donderdag een operatie aan de knie. “Dan zullen ze zien hoe lang hij buiten strijd zal zijn”, vertelt Benoit Degruyter. “Kevin is met zijn ervaring centraal achteraan voor ons belangrijk. De twee ervaren nieuwkomers Jochen Sucaet en Lionel Vanleynseele nemen dat nu op zich.”

Woensdag om 19.30 uur is er thuis tegen SV Anzegem een oefenwedstrijd.