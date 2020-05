Beloftespeler Inter Milaan mag tijdens coronacrisis niet trainen op het veld van SCT Menen Alexander Haezebrouck Maxime Petit

10 mei 2020

12u40 4 Menen De 18-jarige Tibo Persyn van Inter Milaan brengt momenteel wat vrije tijd door in zijn woonplaats Wevelgem. De zomerse temperaturen van afgelopen weekend nodigden uit om een balletje te gaan trappen met een paar vrienden op het kunstgrasveld van amateurploeg SCT Menen. Dat was buiten de ploeg gerekend die voetballers aanmaande elders te shotten.

Het voetbaltalent -netjes uitgedost in outfit van de Italiaanse topclub- zag een training op het kunstgrasveld van amateurclub SCT Menen wel zitten. Hij trok er naar toe met twee vrienden die spelen bij Evelgem City en FC Gullegem, een klein niveauverschil. Maar dat was buiten de club zelf gerekend. Al snel werd hij samen met zijn vrienden vriendelijk verzocht om elders te gaan shotten. Ook voor spelers van Inter Milaan is het dus verboden om de kunstgrasterreinen van de West-Vlamingen te betreden. Onze fotograaf was nog net op tijd om Persyn tijdens de opwarming op het veld van Menen op beeld te zetten.

Nieuwe Zanetti

Tibo Persyn werd in Italiaanse media al omgedoopt tot ‘Baby talenti’ en wordt er vergeleken met clubicoon Javier Zanetti. Het Belgisch toptalent zou er op het punt staan een nieuw, vierjarig contract te ondertekenen. Persyn is een jeugdproduct van Club Brugge maar maakt nu indruk bij de belofteploeg van Inter Milaan. Daar werd hij omgevormd tot een moderne wingback in een 3-5-2, in België wordt de vergelijking dan snel gemaakt met Thomas Meunier.