Belgische en Franse agent op de vuist op parking Basic Fit Menen Alexander Haezebrouck

27 mei 2020

16u31 0 Menen Twee politiemannen moesten zich woensdag op de rechtbank van Kortrijk verantwoorden omdat ze op 24 oktober 2018 met elkaar op de vuist gingen op de parking van de Basic Fit in Menen. Beiden hadden een discussie over de vrouw van de Franse agent die zei dat ze werd lastig gevallen.

Het gaat om een 50-jarige agent van de politiezone Grensleie en een 39-jarige agent uit Wervicq-Sud. Beiden waren in hun vrije tijd aan het trainen in de Basic Fit langs de Kortrijkstraat in Menen. “De Belgische agent zou opvallend hebben gekeken naar de vrouw van de Franse agent en seksueel getinte gebaren hebben gemaakt”, zei het openbaar ministerie. “De Franse agent sprak hem daarop aan, de discussie zette zich daarna verder op de parking waarna ze begonnen te vechten. Op het moment dat het gevecht ten einde was, gaf de Belgische agent toch nog een vuistslag aan de Fransman waarna hij begon te bloeden uit zijn mond.” De Fransman was aan zijn tanden geraakt en was zo’n drie maanden arbeidsongeschikt, de Belgische agent enkele dagen.

Discussie over vrouw

“Sinds die Franse agent en zijn vrouw kwamen trainen in de Basic Fit in Menen was er miserie”, pleitte advocaat Thomas Vandemeulebroucke van de Belgische agent,. “Die vrouw probeerde al maanden de harten van alle mannen in die Basic Fit te stelen. Haar man kon daar niet mee om en was jaloers. Zij ging dingen zeggen tegen haar man dat mijn cliënt dingen zou gezegd hebben waardoor ze zich als een prostituee voelde. Toen die man op mijn cliënt verhaal kwam halen, heeft hij als een verkeerde Robin Hood opgesteld om op te komen voor alle mannen die al in de miserie kwamen door die vrouw. Eens ze buiten waren was het ook de Fransman die de eerste klap uitdeelde, dat werd bevestigd door twee getuigen. Zij zeggen dat het de Fransman was die de hele tijd met zijn hoofd tikte tegen het hoofd van mijn cliënt en hem ook een klap gaf.” Dat laatste ontkent de Franse agent. “Hij heeft niet als eerste geslagen”, pleitte zijn advocaat. “De volledige waarheid zullen we allicht nooit weten.” De agent van de politiezone Grensleie drukte zijn spijt uit voor de rechter. “Dat ik hem nog geslagen heb nadat het gevecht afgelopen was, is niet waar” zei hij. “Ik ben 50 jaar en heb nog nooit iemand ongepast seksueel bekeken of benaderd. Ik ben er eigenlijk echt niet goed van dat ik hier moet staan. De tegenpartij mag ondertussen in geen enkele Basic Fit in België meer binnen, dat wil ook wat zeggen.” De Franse agent riskeert een gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van 400 euro, de Belgische agent riskeert zes maanden cel en een geldboete van 400 euro. De Franse agent vraagt de vrijspraak, de Belgische agent vraagt voor een opschorting van straf. Vonnis op 24 juni.