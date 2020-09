Bekende Menenaar Walter Desmet op 92-jarige leeftijd overleden

Alexander Haezebrouck Erik De Block

09 september 2020

19u44 0 Menen Walter Desmet is afgelopen zondag op 92-jarige leeftijd overleden. Walter was een bekend en graag gezien figuur in Menen. Twee jaar geleden gaf hij op 90-jarige leeftijd zijn boek over de Tweede Wereldoorlog in Menen in een herwerkte versie nog eens uit.

Walter Desmet overleed afgelopen zondagmiddag in het ziekenhuis. “De avond ervoor had hij nog gezongen in het woonzorgcentrum, iets wat hij ongelooflijk graag deed”, vertelt zijn dochter Kaat Desmet. “Het laatste jaar ging het bergaf met hem. We merkten dat bijvoorbeeld aan zijn geschrift. Hij had een enorm mooi handschrift, maar de laatste tijd kon hij niet mooi meer schrijven.” Walter schreef ook verschillende boeken, vooral over de oorlog. Zo schreef hij in 2.000 samen met stadsgids Yves Dupont het boek Menen in de Tweede Wereldoorlog. Een boek met anekdotes en getuigenissen over hoe de oorlog werd beleefd in Menen. “Hij haalde de verhalen bij de mensen zelf en het kon hem niet schelen welke afkomst, kleur of titel je had. Net daarom was hij ook zo geliefd. Hij was een heel sociaal bewogen iemand, een intellectueel die opkwam voor iedereen en vooral de zwakkeren in onze samenleving. Hij had er ook een goede band mee.” De 1.000 exemplaren die toen uitgebracht werden, waren in een mum van tijd uitverkocht. Walter werkte twee jaar geleden op 90-jarige leeftijd mee aan de musical ‘Oorlog en Vrede’ in Menen. Naar aanleiding daarvan bracht Walter het boek opnieuw uit in een herwerkte versie.

Muziek

“Naast boeken schrijven, heeft hij ook zelf boeken verslonden en hield hij van muziek, vooral Mozart”, vertelt zijn dochter Kaat Desmet. Walter was leerkracht godsdienst en docent sociale wetenschappen. De man gaf vroeger heel wat voordrachten voor tal van verenigingen en was nog gewest voorzitter van het Davidsfonds en de plaatselijke heemkring. Hij zette ook zijn schouders onder de oprichting van de bibliotheek in Menen en was ook jarenlang reisleider bij de VTB. Walter was 65 jaar gehuwd met Maria Vermeire. Walter laat zijn echtgenote, vijf kinderen, zeven kleinkinderen en tien achterkleinkinderen na. De uitvaart zal door de coronamaatregelen in intieme kring plaatsvinden.