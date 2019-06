Beiaardconcerten deze zomer: Raad eens de begintune van een televisiereeks Alexander Haezebrouck

25 juni 2019

11u52 0 Menen Komende zomer gaan er opnieuw enkele beiaardconcerten door in Menen. Beiaardier Wim Berteloot zorgde alvast voor een gevarieerd programma. Wat dacht je van een Quizavond begintunes van televisiereeksen raden of een poëzieavond waarbij ereburger en dichter Jozef Deleu gedichten voorleest op muziek?

In totaal gaan er zeven beiaardconcerten door in Menen tussen juli en augustus. De quizavond is het eerste concert op donderdag vier juli. Op 11 juli, de Vlaamse Feestdag leest ereburger en dichter Jozef Deleu gedichten voor op muziek van onder andere Hugo Claus, Bart Moeyaert en Herman De Coninck. Het slotconcert is op 22 augustus, daarbij wordt beiaardier Wim Berteloot bijgestaan door Melody 4. Dat is de Meense muzikale familie waarbij drie zussen en hun vader een muziekgroepje vormen. “De concerten zijn gratis en kunnen beluisterd worden in de binnenkoer van het stadhuis waar je de mooiste klank van de beiaard hoort”, zegt schepen van cultuur Griet Vanryckeghem (N-VA). “Je krijgt ook een gratis drankje aangeboden. Maar uiteraard kan iedereen die op de Grote Markt zit mee genieten van het concert. De beiaard in Menen heeft zelfs de mooiste klank uit de provincie. Volgens de beiaardier helemaal anders en mooier dan die van Brugge, de klank is kristalhelder.”