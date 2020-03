Begeleiding en voorwaardelijke celstraf na partnergeweld LSI

02 maart 2020

11u34

Bron: LSI 0 Menen Een 27-jarige man uit Menen is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een voorwaardelijke boete van 400 euro voor partnergeweld. Hij moet zich van de rechter wel laten begeleiden als hij de straf voorwaardelijk wil houden.

Op 9 november 2019 kwam het tot een ruzie tussen Robert V. en zijn vriendin. Hij schopte en sloeg haar tot ze buiten westen was. Hij duwde haar in haar blootje ook naar buiten. Volgens V. waren ze beiden onder invloed van alcohol en cannabis. Het kwam eerder ook al regelmatig tot moeilijkheden maar toen werd de ruzie telkens bijgelegd. Ondertussen is het koppel uit elkaar. Aan het slachtoffer moet V. ruim 1.000 euro schadevergoeding betalen.