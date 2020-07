Bedrijf herkent ex-werknemer op camerabeelden van diefstal Alexander Haezebrouck

03 juli 2020

12u04 0 Menen Een 36-jarige man moest zich verantwoorden op de rechtbank voor een diefstal bij zijn voormalige werkgever in Aalbeke. De man had nog een afstandsbediening van de poort en ging aan de haal met mazout en een witte overal.

De 36-jarige man uit Aalbeke pleegde enkele inbraken in maart vorig jaar. Zo ook bij zijn voormalige werkgever waar hij nog maar pas ontslagen was. Op camerabeelden herkende de werkgever zijn voormalige werknemer aan zijn manier van wandelen. De man brak ook binnen in een leegstaande woning waar hij onder andere brandblussers had gestolen. Tijdens een huiszoeking werden nog tal van gestolen voorwerpen gevonden. De man riskeert een gevangenisstraf van 3 maanden en een geldboete van 400 euro. Vonnis op 20 juli.