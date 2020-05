Bebossingsproject Menen start in de Volkslaan: Snoezelbos met 2.000 bomen Alexander Haezebrouck

19 mei 2020

20u58 0 Menen De stad Menen zal aan de Volkslaan een snoezelbos aanleggen van maar liefst 2.000 bomen. De bomen worden in het najaar aangeplant en maken deel uit van het bebossingsproject van de stadscoalitie. “De volgende vijf jaar willen we één boom per inwoner planten”, zegt schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose (sp.a).

In het bos langs de Volkslaan moet vooral beleving van de natuur centraal staan. “We kiezen voor deze locatie omdat met het WZC Andante en De Pelikaan twee zorginstellingen in de onmiddellijke nabijheid zijn”, zegt schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose (sp.a). “In een snoezelbos kunnen de bewoners van deze zorginstellingen naar hartenlust de natuur beleven. Om er ook een fijne ontmoetingsplaats van te maken zullen we er ook zitbanken plaatsen. Uiteraard zal het bos niet alleen voor de bewoners van de zorginstellingen toegankelijk zijn, maar voor iedereen.” Samen met het WZC Andante en De Pelikaan maakte de stad een plan op. Het snoezelbos krijgt enkele paden die verschillende ondergronden zullen krijgen. “Die moeten zorgen voor meer gewaarwording. De paden zullen ook erg toegankelijk zijn met een breedte van twee meter. De zitbanken krijgen rug- en armleuningen voor extra comfort.” Voor de beplanting werkte de Groendienst van de stad een plan uit. “We werken met drie zones”, zegt schepen Roose. De eerste zone heeft lage beplanting aan de buitenrand. De tweede zone heeft lage beplanting aan de binnenrand. De derde zone heeft hogere beplanting. We planten aan een hoge dichtheid, dat zorgt voor meer biodiversiteit.” De stad kiest voor bijvriendelijke planten zoals de tamme kastanje, de hondsroos, de rode bes, de veldesdoorn, de hazelaar, de meidoorn, de liguster, de kerselaar en de lijsterbes. Het snoezelbos wordt in het najaar van 2020 en in het voorjaar van 2021 aangelegd.