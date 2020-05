Basisschool De Kleine Prins verwelkomt 140 leerlingen op nieuwe ‘eerste ‘schooldag Alexander Haezebrouck

10u33 3 Menen In basisschool De Kleine Prins in Menen werden de leerlingen vrijdag ontvangen met ballonnen na een lange ‘coronavakantie’. Leerlingen worden zo goed mogelijk gespreid op school. “De speelplaats, refter en klassen zijn allemaal opgesplitst”, zegt directeur Kristof Casier.

In De Kleine Prins mochten alle leerlingen van het eerste, tweede, en zesde leerjaar vandaag opnieuw naar school. Alles samen zijn dat zo’n 120 leerlingen, en daar komen nog eens 20 leerlingen bij voor de opvang. “Het is een enorm huzarenstukje geweest, maar we zijn eruit geraakt. De aankomst van de leerlingen verliep ook vlot. Ze kwamen redelijk verspreid toe, we hadden de schoolpoort al om 8 uur opengezet. We hebben ook voor verschillende ingangen gezorgd. De ouders konden niet verder komen dan de schoolpoort.” Verschillende leerlingen van het zesde leerjaar droegen een mondmasker. Leerlingen worden ook zo veel mogelijk gescheiden gehouden. “De speelplaats is verdeeld in vier speelzones en we hebben gelukkig nog een tuin met een zandbak, ook dat is een aparte zone. De speeltijden zijn verdeeld in blokken voor alle leerjaren, net als de middagpauze. Om 11.30 uur eten de jongsten, het tweede leerjaar eet om 12.15 uur en het zesde leerjaar om 13 uur. We geven tot het einde van het schooljaar geen warme maaltijden meer, de refter staat nu ook buiten en is verdeeld in verschillende eetzones.” In de school staan ook verschillende pompjes met ontsmettingsmiddel. De lessen gingen vrij snel van start, maar eerst werd er door alle leerkrachten aandacht besteed aan de coronacrisis. “Op die manier kunnen de leerlingen zich eens ventileren over de hele situatie, dat is ons ook vanuit Brussel opgelegd geweest maar dat is goed.”



