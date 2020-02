Basisscholen Sint-Joris en De Kleine Prins in Menen testen schoolstraat uit Alexander Haezebrouck

18 februari 2020

15u05 0 Menen Vanaf 2 maart krijgen de basisscholen Sint-Joris en De Kleine Prins in Menen (al dan niet tijdelijk) een schoolstraat. Het gaat om een proefproject. Als de verkeershinder tijdens de spits beperkt blijft, dan mogen de schoolstraten blijven. “Wie er woont, krijgt wel een vergunning om stapvoets door de straten te rijden”, zegt schepen van mobiliteit Patrick Roose (sp.a).

Schoolstraten zijn bedoeld om de veiligheid te verhogen in de buurt van scholen aan het begin en einde van de lesdag. Bij basisschool de Kleine Prins is het de August Debunnestraat die vanaf de Kortrijkstraat worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Ook de aangrenzende straat Sint-Jansmolenstraat, waar basisschool Sint-Joris ligt, wordt afgesloten van aan de Kerkomtrek en vanaf de Fabiolalaan. “Als de schoolomgeving veilig is, dan zullen meer kinderen met de fiets of te voet naar school komen”, zegt schepen van mobiliteit Patrick Roose (sp.a). “Aan ouders die toch hun kinderen met de auto brengen, vragen we om te parkeren op de parkings van de Kortrijkstraat, Kerkomtrek het Leopoldsplein. We gingen eerder al in overleg met de bewoners, die het idee goed onthaalden. Zij krijgen wel een vergunning om ook tijdens de spits door de bewuste straten te rijden, maar dan wel stapvoets. Ook mensen die in de straat moeten zijn om te werken, krijgen een vergunning.” De straten zullen afgezet worden met hekken en er zal overal een gemachtigd opzichter aanwezig zijn. “We zijn heel blij dat we dit kunnen realiseren als proefproject”, zeggen directeurs Monique Leenknecht en Kristof Casier. “Voor ons was het vooral even zoeken naar een tweede gemachtigd opzichter”, zegt Kristof Casier van De Kleine Prins. “Tot nu toe hadden we er slechts één nodig aan het zebrapad, maar dat is in orde gekomen.”

Bijstand van wijkagent

Ook de politie zal in de beginperiode de gemachtigd opzichters bijstaan. “Het is een nieuwe situatie en het is niet altijd evident om bestuurders te verplichten om zich aan de regels te houden”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. “Daarom zullen onze wijkagenten hen bijstaan, zeker in de beginperiode. De gemachtigd opzichters krijgen ook een opleiding van twee uur.” ’s Morgens zullen de straten van maandag tot vrijdag afgesloten zijn vanaf 8.10 uur tot en met 8.40 uur, in de namiddag van 15.40 uur tot 16.15 uur behalve op vrijdag, dan zijn ze afgesloten vanaf 14.45 uur tot en met 15.15 uur. Op woensdagmiddag zijn ze afgesloten vanaf 11.30 uur tot en met 12 uur. De proefperiode loopt tot het einde van het schooljaar. Bij een positieve evaluatie worden de schoolstraten vanaf volgend jaar definitief.

Voertuigen worden geteld

Tijdens de invoering van de schoolstraten zal de stad meten hoeveel auto’s er passeren in de omgeving. “Het verkeer zal zich anders gedragen en er kunnen elders parkeerproblemen ontstaan”, zegt schepen Patrick Roose. “Om nieuwe problemen tijdig op te merken, zetten we tellussen in. Dat zijn camera’s die het aantal en de snelheid van auto’s, voetgangers en fietsers meten. Deze informatie zal voor ons heel nuttig zijn om ons toekomstig mobiliteitsplan uit te werken.”