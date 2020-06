Barakken krijgen park van twee hectare met speelbos. Aanleg start in 2021 Alexander Haezebrouck

22 juni 2020

16u58 6 Menen Het ontwerp voor het Barakkenpark is af. Het park wordt aangelegd op een terrein van zo’n twee hectare groot langs de Grondwetstraat , waar nu een weide is. “Jong en oud kan er straks terecht om zich te ontspannen”, vertelt schepen Patrick Roose (sp.a). “Dankzij een verhoogd pad zullen ook minder mobiele mensen het park makkelijk kunnen verkennen.”

Het stuk grond van zo’n twee hectare werd eerder al aangekocht door de stad. Nu is ook het ontwerp voor het Barakkenpark klaar. “Dit zal sowieso een meerwaarde zijn voor de barakken”, vertelt schepen van Omgeving en Financiën Mieke Syssauw (Open Vld). “Want het gaat om een dichtbevolkt gebied, met 3.500 inwoners, onder wie veel mensen die niet over een tuin beschikken.” Het Barakkenpark is samen ontworpen met de nieuwe fiets- en voetgangersbrug, die geplaatst zal worden door De Vlaamse Waterweg. “De nieuwe fiets- en voetgangersbrug zal uitkomen in het park”, vertelt schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose (sp.a). “Daar zal een ontmoetingsplek gecreëerd worden. Ook het Jaagpad wordt verplaatst en zal door het park lopen. Er zullen twee waterpartijen zijn, een speelbos, een grindpad en een vlonderpad (een verhoogd pad gemaakt uit houten planken, red.). Daarmee zal je tussen de bomen en over de waterpartijen kunnen wandelen. Zo’n pad is best duur, maar we kiezen daar bewust voor. Op die manier kunnen ook rolstoelpatiënten het bos verkennen, anders moeten zij op het grindpad blijven. Omdat de ondergrond erg vochtig is en dus moerassig kan zijn, is zo’n vlonderpad noodzakelijk.”

450 bomen erbij

Het Barakkenpark zal bestaan uit elzen, essen, eiken, beuken, en een boomgaard met onder meer appel-, peren- en notenbomen. Verder wordt er een stuk valleibos aangelegd, wat erg geschikt is voor op bodems die overstromingsgevoelig zijn. “In totaal komen er 450 bomen bij in Menen”, zegt schepen Patrick Roose. “Dat brengt ons alweer een stapje dichter bij ons doel om één boom per inwoner te planten tijdens deze legislatuur. We zorgen ook voor bloemenmengsels op verschillende plaatsen en voorzien uiteraard ook zitbanken voor gezinnen.” De stad zal deze zomer een omgevingsvergunningsvraag indienen. Maar niet vooraleer de Menenaars zelf nog eens te bevragen over het ontwerp. “We hebben eerder al bevragingsmomenten georganiseerd en we hebben heel wat zaken die door bewoners werden geopperd ook meegenomen. Zij zullen hun ideeën herkennen”, zegt schepen Mieke Syssauw. “Omdat we nog steeds in coronatijden leven, vragen we nu opnieuw naar de mening van de burger via een digitale weg.” Iedereen die wil, kan via de website van de stad het ontwerp en de bijhorende PowerPoint in detail bekijken. Feedback geven kan tot 2 juli. Daarna zal de stad een omgevingsvergunningsaanvraag indienen. Het hele project kost één miljoen euro. De stad rekent erop nog enkele subsidies binnen te rijven. Het bos zal in het najaar van 2021 aangelegd worden.