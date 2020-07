Barakken blijven hele zomer verkeersvrij op zondagnamiddag Alexander Haezebrouck

09 juli 2020

14u06 0 Menen Afgelopen weekend werden de Barakken in Menen op zondag tussen 13 en 18 uur voor een eerste keer afgesloten voor het verkeer. Het stadsbestuur maakte die beslissing om shoppers meer ruimte te geven, zodat zij afstand kunnen houden. Die maatregel blijft nu de hele zomer lang gelden.

De Barakken lokken vooral op zondag veel bezoekers, omdat de winkels en horecazaken er dan open zijn. Het stadsbestuur besliste daarom al op zondag 28 juni om de buurt verkeersvrij te maken omdat het er die dag te druk werd. “De handelaars en bezoekers zijn tevreden, dus we behouden deze aanpak”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open Vld). Het werd ook duidelijk dat enkele handelaars in de Barakken zich niet hielden aan de coronamaatregelen. Als gevolg wordt er nu gecontroleerd. “Naast de parkeerwachters gaan we nu ook onze gemeenschapswachten inzetten om te bekijken of alles volgens de regels verloopt. Zij zullen in gele hesjes rondlopen met als opschrift ‘Afstand houden’.” Door de Barakken af te sluiten worden heel wat parkeerplaatsen weggenomen. “Maar die werden ondertussen ook al voor een groot deel ingenomen voor terrassen”, zegt burgemeester Lust. “We merken wel dat parking Fournier langs de Oostkaai en parking Waalvest erg snel volzet is. De mensen kunnen iets verderop nog terecht op de parking van de Match. Om de bezoekers daar op te wijzen zetten we medewerkers van onze dienst Grondgebiedszaken in. We blijven de situatie week na week opvolgen. Indien dat nodig blijkt, volgen er zeker nog bijsturingen.”