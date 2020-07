Barakken afgesloten voor het verkeer om volkstoeloop beheersbaar te houden Christophe Maertens

05 juli 2020

20u58 0 Menen Om de volkstoeloop in de Barakken in Menen beheersbaar te houden, werd zondag de Rijselstraat afgesloten voor het verkeer. Mede door de weersomstandigheden, bleef alles binnen de perken.

Omdat het, na het opnieuw openstellen van de grens met Frankrijk, op zondag wel heel druk werd in de Barakken in Menen werd de Rijselstraat tussen 13 uur en 18 uur afgesloten voor het verkeer. Aan de basis van de maatregel lag het niet respecteren van de coronamaatregelen, zoals afstandsregels en terrasverplichtingen. Met het afsluiten van de straat, tussen de Oostkaai en de Moeskroenstraat, wou de stad en de politie de volkstoeloop beheersbaar houden. De parkings bleven bereikbaar. De bewoners van de Weide- en Halewijnstraat moesten hun voorzorgen nemen als ze plannen hadden om op zondagnamiddag met de wagen te vertrekken. Aan de nadars stond een jobstudent om alles in goede banen te leiden. Wellicht ook door het weer, bleef alles binnen de perken.

Meer over Barakken

Frankrijk

Halewijnstraat

Menen

Moeskroenstraat

Oostkaai

Rijselstraat

Weide-