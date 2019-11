Banjo-Orkest viert zestigste verjaardag met huldiging en benefietconcert Maxime Petit

29 november 2019

20u38 0 Menen Vrijdag werden leden en ex-leden van het Banjo-Orkest gehuldigd op het stadhuis. En daar was een bijzondere reden voor want de band blaast 60 kaarsjes uit. De trotse voorzitter Marc Decramer nam met veel plezier en trots de honneurs waar.

De geschiedenis van het Banjo-Orkest was er eentje met ups en downs. Alfons Bouckaert, priester-leraar aan het Sint-Aloysiuscollege, stichtte het ‘Banjo-Orkest van Vlaamse studenten’. Wellicht was de benaming enigszins misleidend want het orkest bestond toen uit een veertig studenten-muzikanten van allerlei slag: piano, drum, gitaren, contrabas, saxofoons, trompetten, klarinetten en zang. De bijzondere touch was evenwel een sectie banjo’s, wat het ensemble werkelijk uniek maakte.

In de jaren zestig maakte de band furore in zowel binnen- als buitenland maar in 1972 kwam een einde aan het orkest met de benoeming van oprichter Bouckaert tot pastoor van Knokke-Heist. Maar in 2007 kwam er een revival met het 175-jarige bestaan van het college. “Het reünieconcert was zodanig succesvol dat er meteen aanvragen voor nieuwe concerten volgden”, zegt voorzitter Marc Decramer.

“Sindsdien staat de concertteller op meer dan 130 optredens. En het houdt nog steeds niet op. De benaming ‘Banjo-Orkest van Vlaamse studenten’ werd omgebogen naar ‘Banjo-Orkest Menen’. Het orkest bestaat uit 27 muzikanten van alle slag, waarvan zo’n 85 procent ‘ouwe knarren’ die nog steeds de originele muzikanten zijn van zestig jaren terug, aangevuld met enkele jongere spelers. Het orkest staat sinds jaren onder de leiding van dirigent Jacques Lecluyze, oud-lid van het Banjo-Orkest en eredirecteur van de Menense Muziekacademie”, licht Decramer toe.

Op zaterdag 30 november 2019 brengt het Banjo-Orkest een gala-concert in de Aula Debrie van het St. Aloysiuscollege. De opbrengst van die avond wordt door het orkest integraal besteed aan het goede doel. Ook de 95-jarige oprichter Alfons Bouckart, nog steeds bij de pinken, wordt op die avond verwacht om zijn poulains nog eens aan het werk te zien. Ook op de huldiging zelf zat de kranige negentiger op de eerste rij.