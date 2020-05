Babbelbox Residentie Marie-Astrid groot succes: “Veel aangenamer dan aan de ruit roepen naar elkaar” Alexander Haezebrouck

04 mei 2020

16u48 11 Menen In het woonzorgcentrum Residentie Marie-Astrid hebben ze sinds kort een babbelbox geïnstalleerd waar bewoners bezoek kunnen krijgen. Ze hebben een rustkamer gescheiden met een zelfgemaakte tussenwand met plexiglas. “We werken enkel op afspraak zodat hier geen ellenlange wachtrij ontstaat”, zegt directrice Sarah Demuynck.

De technische dienst van het woonzorgcentrum Residentie Marie-Astrid bouwde zelf een tussenwand uit hout en plexiglas om een kamer in twee te delen. “Bezoekers kunnen van buiten naar binnen en achter de wand gaan zitten”, vertelt directrice Sarah Demuynck. “Bewoners zitten veilig aan de andere kant van het plexiglas. Deze ruimte diende eigenlijk als een soort rustkamer, maar heeft nu dus een andere invulling gekregen. Eind vorige week lieten we de families van de bewoners weten dat ze vanaf nu op deze manier op bezoek konden komen. De reservaties liepen erg snel binnen. Afgelopen weekend zat de namiddag propvol. We vragen aan de families om op voorhand een tijdstip te reserveren via telefoon of per mail. Zo vermijden we een toeloop en een wachtrij waarbij mensen te dicht bij elkaar staan. De babbelbox zelf hebben we aangekleed met tekeningen van kleinkinderen van bewoners.” Maandag kwam Leen Vandenberghe voor het eerst haar moeder Marie Huysentruyt (84) bezoeken in de babbelbox. “Mijn zus kwam dit weekend al en nu is het mijn beurt. Ik kom met de was. Het is veel aangenamer om op deze manier mijn moeder te komen bezoeken. Wij hadden nog geluk dat haar kamer op het gelijkvloers is. We kwamen aan haar raam staan om te praten, maar moesten roepen om elkaar te begrijpen. Een gesprek voeren gaat nu veel beter.”

Enkele bewoners besmet met corona

In Residentie Marie-Astrid zijn enkele bewoners positief getest op Covid-19. “Zij verblijven momenteel in onze isolatie-afdeling, maar stellen het goed”, vertelt Sarah Demuynck. “Gelukkig hebben we nog niet te maken gehad met overlijdens. Enkele patiënten van het AZ Delta in Menen die aan de beterhand zijn, zijn ook bij ons opgenomen in onze isolatie-afdeling. We hebben een vaste ploeg van zes medewerkers die zich enkel bezig houdt met de coronapatiënten. Zij komen niet in contact met andere medewerkers of andere bewoners. Al onze medewerkers hebben gelukkig negatief getest op het coronavirus.” In Residentie Marie-Astrid verblijven op dit moment in totaal 65 bewoners.