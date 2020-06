Automobilist gewond bij kop-staartbotsing in file aan rotonde LSI

19 juni 2020

20u05

Bron: LSI 5 Menen Langs de N58 in Rekkem (Menen) is vrijdagavond rond 17.30 uur een 47-jarige automobilist uit Ingelmunster gewond geraakt bij een kop-staartbotsing.

Aan de kluifrotonde van het op- en afrittencomplex van de E17 stond een kleine file door de avonddrukte en een controle-actie van de douane. Een Roemeen in een Mercedes Viano merkte dit niet of te laat op en knalde vol achteraan in op de Volkswagen Golf van Kristof L. uit Ingelmunster. Door de klap vloog ook die wagen vooruit tegen een BMW van een koppel uit Moeskroen. De drie voertuigen liepen zware schade op. De automobilist uit Ingelmunster moest met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht worden. Door het ongeval ontstond op de drukke expresweg een fikse file tijdens de avondspits.