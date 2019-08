Auto meters door de lucht gekatapulteerd, bestuurder als bij wonder ongedeerd Alexander Haezebrouck

24 augustus 2019

09u44 2 Menen Op de E17 in Rekkem is afgelopen nacht een zwaar ongeval gebeurd. Een bestuurder reed in de richting van Frankrijk toen het ter hoogte van de snelwegparking in Rekkem op de grens met Frankrijk mis ging. De bestuurder reed op de vangrail, werd de lucht in gekatapulteerd en kwam nadien hard neer.

Het was een vrachtwagenchauffeur die omstreeks 4.30 uur een dutje wou doen in zijn vrachtwagen die de hulpdiensten verwittigde. Hij zag de auto plots door de lucht vliegen. De Belgische bestuurder was vermoedelijk in slaap gevallen, reed op de vangrail die als schans werd gebruikt en maakte dan enkele tuimelingen door de lucht. Hij kwam uiteindelijk op z’n zijkant tot stilstand in de grasberm net achter de vangrail. De hulpdiensten snelden ter plaatse. “Eerst was hij buiten bewustzijn, maar kwam snel weer bij”, vertelt Hans Vanpoucke van de hulpverleningszone Fluvia. “Na een gesprek met de dokter kon hij zelf langs de achterkant uit zijn auto kruipen.” De man werd afgevoerd naar het ziekenhuis en liep op het eerste zicht als bij wonder geen zware verwondingen op. Door het ongeval was de snelwegparking in Rekkem een tijdlang afgesloten voor het verkeer in de richting van Frankrijk.