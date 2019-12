Auto met Franse nummerplaat ’s nachts in brand gestoken AHK

08 december 2019

In de Neerweg ter hoogte van de groenten en fruitwinkel Pomme D’amour werd in de nacht van vrijdag op zaterdag een geparkeerde auto in brand gestoken. De Volkswagen Golf stond daar geparkeerd. De daders staken aan de rechterachterband de auto in brand. De brandweer snelde ter plaatse en kon de schade nog enigszins beperken. Ze moesten wel alle ramen inslaan om de binnenkant van de auto af te koelen. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken, maar het was al snel duidelijk dat het om opzettelijke brandstichting ging. De auto werd in beslag genomen voor het onderzoek. De auto stond niet geseind als gestolen en werd er geparkeerd langs de weg door de eigenaar die sinds kort in de buurt verblijft.