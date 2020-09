Auto brandt uit, blussende jongeren raken bevangen door rook VHS

00u46 4 Menen Twee jongeren die woensdagavond iets voor 23 uur langs de Sluizenkaai in Menen een brandende auto blusten, moesten naar het ziekenhuis omdat ze bevangen raakten door de rook.

Allicht een kortsluiting ligt aan de oorzaak van de brand die het motorcompartiment van een 3,5 jaar oude Fiat Tipo in lichterlaaie zette. De wagen stond geparkeerd op wandelafstand van de woning van de eigenaar. Twee jongeren die in de buurt waren, gebruikten enkele brandblussers uit andere wagens en vervolgens ook een tuinslang die aangereikt werd door een buurtbewoner om de vlammen te doven. Ze slaagden daar ook grotendeels in maar het tweetal raakte wel bevangen door de rook. De brandweer snelde ter plaatse om de bluswerken verder te zetten. Eerst werd even rekening gehouden met kwaad opzet maar na een bescheiden onderzoek bleek dat niet te kloppen. De oorzaak is wel degelijk accidenteel. Door de autobrand was de Sluizenkaai een tijdlang plaatselijk afgesloten voor het verkeer.