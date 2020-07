Auto belandt op z’n dak: één gewonde VHS

05 juli 2020

23u01 0

Langs de Aalbeeksesteenweg in Lauwe belandde zondagmorgen rond 2.30 uur een auto op z’n dak. Dat gebeurde toen de bestuurder, Benoit D. (25), om nog onbekende reden de controle over zijn wagen verloor. Het voertuig raakte in de graskant en ging over de kop. Een passagier liep daarbij lichte verwondingen op.