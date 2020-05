Asielzoeker terecht voor aanranding medewerksters in opvangcentrum Rode Kruis LSI

19 mei 2020

15u40

Bron: LSI 0 Menen Een 20-jarige Soedanese asielzoeker randde eind 2018 twee medewerksters van het opvangcentrum van het Rode Kruis aan. Hij moest toen noodgedwongen verhuizen. Op vandaag riskeert hij voor de correctionele rechtbank van Kortrijk één jaar cel.

Na een geval van grensoverschrijdend gedrag in een ander opvangcentrum belandde Jafer H. eind 2018 in het Rode Kruiscentrum in Menen. Maar ook daar kon hij zijn handen niet thuis houden. Op 24 oktober 2018 kneep hij tijdens een uitstapje naar het zwembad van Menen in het achterwerk van een medewerkster, amper drie weken later deed hij dat nog eens bij het oplopen van de trappen in het centrum. Nog eens vier dagen later greep hij een andere medewerkster vast in de EHBO-post en kust haar in de hals. Voor de medewerksters en het opvangcentrum was de maat toen vol. Ze dienden klacht in en lieten Jafer H. naar een ander centrum in Brugge verhuizen. Op vandaag verblijft hij in Brussel maar hij daagde wel netjes op de rechtbank in Kortrijk op om zich te verantwoorden. “Hij had vanuit zijn cultuur een andere kijk op omgang met vrouwen”, pleitte zijn advocaat. “Hij kwam ondertussen tot het besef dat dergelijk gedrag bij ons niet door de beugel kan.” De slachtoffers stelden zich geen burgerlijke partij en vroegen dus geen schadevergoeding. Vonnis op 16 juni.