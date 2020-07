Asbestafval opnieuw welkom bij Mirom Menen

Alexander Haezebrouck

10 juli 2020

15u23 0 Menen Vanaf volgende week dinsdag 14 juli is asbestafval opnieuw toegelaten bij de afvalintercommunale Mirom Menen. Ook het ophalen van asbest aan huis wordt opnieuw opgestart. Dat werd beslist door de Vlaamse overheid.

Bij Mirom Menen kan je met asbest terecht op de recyclageparken van Menen, Wervik en Gullegem Nijverheidslaan. “Het is belangrijk dat het asbest dat je naar het recyclagepark brengt verpakt is in folie”, zegt waarnemend directeur Kristof Moeyaert. “Wie zelf asbest wil verwijderen, moet beschermende kledij aantrekken. Dat bestaat uit een FFP3-stofmasker, wegwerpoverall, handschoenen en afspoelbare schoenen. Dek ook vloeren en omliggende materialen af met een folie om loskomende stukken op te vangen.”

Coronamaatregelen

Het asbest mag je gewoon meebrengen naar het recyclagepark, want er wordt bij Mirom niet gewerkt op afspraak. De coronamaatregelen, zoals de beperking op het aantal bezoekers en het afstand houden van elkaar en de parkwachters, blijven gelden. Ook de ophaling van asbest aan huis wordt opnieuw opgestart. De afvalintercommunale biedt plaatzakken, kuubzakken en persoonlijke beschermingsmiddelen te koop aan op de recyclageparken. “Nadien komen we de gevulde zakken aan huis ophalen”, aldus Moeyaert.

Voor een zak betaal je 30 euro per stuk, vanaf de tweede zak betaal je 20 euro. In die prijs zit de ophaling inbegrepen. De zakken zijn nu al te koop, de ophaling aan huis begint opnieuw vanaf 15 juli.