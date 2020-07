Arie Mailliard verhuist met Burgemeesters naar Menen: “Locatie biedt meer mogelijkheden” Alexander Haezebrouck

09 juli 2020

17u45 54 Menen Het bekende hamburgerrestaurant Burgemeesters in de Brugstraat in Wevelgem verhuist in augustus naar de Rijselstraat in Menen waar nu nog broodjeszaak Take A Break zit. “Dit komt vroeger dan verwacht, maar de locatie is top ”, zegt Arie Mailliard. “Deze kans kon ik niet laten liggen.”

Broodjeszaak Take A Break in de Rijselstraat, met zicht op de Grote Markt in Menen, stond eigenlijk niet over te nemen, maar toch kwamen Arie Mailliard van Burgemeesters en uitbaters Geert Laflere en Delphine Tollenaere tot een akkoord. Geert en Delphine baten ook broodjeszaak Appetito in de Ieperstraat uit. “Dat zorgde ervoor dat we sinds anderhalf jaar vaak apart aan het werk waren”, vertelt Geert Laflere. “Door de coronacrisis stonden mijn echtgenote en ik opnieuw samen te werken omdat we enkel takeaway mochten doen. We herontdekten wat een goed team we eigenlijk wel zijn. We zijn volledig op elkaar ingespeeld en het liep gesmeerd. We hebben het ook razend druk gehad tijdens de coronacrisis. Doordat we twee zaken runnen, liep niet altijd alles even gesmeerd. Toen kwam Arie met de vraag of hij de zaak niet kon overnemen. We zijn best tevreden dat we de stap hebben gezet. Het zal voor Delphine en mij een stuk eenvoudiger zijn om Appetito uit te baten.”

Ook Arie Mailliard van Burgemeesters is enorm blij met de verhuis. “Dit is een toplocatie”, vertelt Arie, die nog maar anderhalf jaar geleden Burgemeesters in de Brugstraat in Wevelgem opende. “Ik was van plan om drie jaar op onze huidige locatie te blijven en dan uit te kijken naar een nieuw pand. Nu is alles plots veel sneller gegaan dan gedacht, maar ik ben blij en trots.”

Ontbijtkoeken

Take A Break zal dan wel Burgemeesters worden, je zal er nog altijd terechtkunnen voor ontbijtkoeken, ijsjes en taartjes. “De grootste verandering in het pand zal natuurlijk het hamburgerverhaal zijn”, vertelt Arie. “Maar verder wil ik grotendeels behouden wat goed is. Je zal eigenlijk van ’s morgens tot ’s avonds een hele dag terechtkunnen in Burgemeesters. Ik zal wel iets meer focussen op takeaway, omdat ik hier minder zitplaatsen heb dan in Wevelgem. Maar tijdens de coronacrisis heb ik dat ook gedaan, en dat ging perfect. In Menen zal ik volledig vetvrij werken met een speciale oven. Frietjes zal ik niet meer bakken, maar wel aardappelschijfjes, al dan niet met de schil er nog aan. Dat past perfect bij hamburgers.”

Monacovrouw Winny

Met Arie Mailliard heeft Menen er een flamboyante horeca-uitbater bij. De opening van Burgemeesters in Menen plant hij op zondag 9 augustus. “Dan lanceer ik ook meteen een nieuwe hamburger”, vertelt Arie. “Ook Winny, die bekend raakte door het televisieprogramma Monacovrouwen, zal er bij zijn met haar Winnynaise.” Take A Break zelf blijft nog open tot eind deze maand. Ondertussen staat ook Burgemeesters in Wevelgem over te nemen. “Ik kies er bewust voor om me te concentreren op één zaak. Wie de zaak in Wevelgem wil overnemen kan bij wijze van spreken morgen beginnen, want al het materiaal is aanwezig en blijft staan.”