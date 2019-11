Arbeiders die werken uitvoeren in straat, snellen vrouw te hulp bij woningbrand Alexander Haezebrouck

15 november 2019

14u25 0 Menen In de Lindenlaan in Menen is vrijdagmiddag brand ontstaan door een smeulende sigaret in een vuilnisbak in een woning. De bewoonster werd gealarmeerd door haar rookmelder en kon op tijd naar buiten vluchten. Enkele arbeiders die aan de slag waren in de straat, snelden haar te hulp en blusten het vuur.

“Toen ik het alarm van mijn rookmelder hoorde, ben ik naar de kelder gelopen”, vertelt de bewoonster van de rijwoning in de Lindenlaan in Menen. “Ik deed de deur open, en ik zag dat mijn vuilnisbak en de deur in lichterlaaie stonden. Daarna ben ik meteen naar buiten gevlucht.” In de Lindenlaan wordt toevallig net gewerkt aan de riolering. Enkele arbeiders aarzelden niet en schoten de vrouw te hulp. “Ik heb een brandblusapparaat uit onze bestelwagen gehaald en ben naar binnen gegaan”, vertelt Cosmin Stoleriu van het bedrijf Visser & Smit Hanab. “Daar heb ik het vuur snel kunnen doven. Het duurde toch een tijdje vooraleer de brandweer er was. Mochten wij niets gedaan hebben was het wellicht veel erger geweest.” Cosmin en zijn collega’s gingen nadien gewoon opnieuw aan de slag. De brandweer hoefde enkel nog de woning te ventileren. Ze haalden ook de zwaar verbrande deur naar de kelder uit de woning. “Dankzij een rookmelder en het snelle optreden van deze arbeiders is hier veel erger kunnen vermeden worden”, zegt burgemeester Eddy Lust, die ter plaatse kwam. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om inwoners op te roepen om rookmelders te installeren op elke verdieping. “Dit bewijst nog maar eens hoe belangrijk ze zijn.”