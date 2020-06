Arbeider groendienst na schermutseling met vriendin in cel LSI

24 juni 2020

14u58

Bron: LSI 1 Menen Een schermutseling met zijn vriendin, haar dochter en vriendje op 29 mei zorgde er voor dat een 47-jarige man uit Menen meteen in de cel vloog. Hij overtrad immers de regels waar hij zich na een vorige veroordeling moest aan houden. Hij hoopte van de rechter een werkstraf te mogen uitvoeren.

Op 29 mei ontstond er discussie tussen Bart R. en zijn vriendin. Na heel wat sms’en heen en weer trok hij naar haar woning. Toen ze er mee dreigde zijn gsm-abonnement af te sluiten, sloegen zijn stoppen door. Hij trapte de deur in en gaf zijn vriendin een oorveeg. Toen de dochter en haar vriendje zich er mee bemoeiden, deelden ze ook in de brokken. “Dat het allemaal zo erg niet was”, vertelde de vriendin woensdag aan de rechter. Maar het bekwam Bart R. wel slecht. Het partnergeweld betekende een overtreding van de voorwaarden van een vorige veroordeling waardoor hij meteen de cel in vloog. Hij toonde zich bereid een werkstraf uit te voeren. “Ik ken dat, soms komt er iemand zijn werkstraf bij ons in de groendienst uitvoeren”, aldus R. Vonnis op 3 juli.