Apotheker uit Menen kan vraag naar mondmaskers en handgels niet volgen: “Alles uitverkocht sinds vorige week”

Alexander Haezebrouck

02 maart 2020

18u38 0 Menen Ook apothekers zitten met de handen in het haar door het coronavirus. De vraag naar mondmaskers en desinfecterende handgels is enorm ook bij Jan De Bal uit Menen. “Sinds eind vorige week is alles uitverkocht en bijbestellen lukt niet”, zegt hij.

“De mensen zijn ongerust en komen sinds een kleine week massaal om mondmaskers en desinfecterende handgels vragen”, vertelt apotheker Jan De Bal van apotheek De Bal langs de Generaal Lemanstraat in Menen. “We plaatsten al bestellingen, maar die komen niet meer aan. Wanneer we de bestellingen zullen krijgen weten we niet.” De apotheker kan voorlopig nog zelf handgels maken. “Ik heb nog grondstoffen om zelf die handgels te maken, maar ook die raken stilaan uitgeput. Het bestellen van die grondstoffen vormt ook een probleem. Ze worden gewoon niet meer geleverd, omdat de vraag veel te groot is. We geven daarom maar één flesje desinfecterende handgel per klant mee, zodat niet één iemand met de hele voorraad gaat lopen. De mensen bestoken ons met vragen of ze eventueel andere medicatie kunnen nemen, maar we moeten hen helaas met weinig advies naar huis sturen.”