Apotheker deelt gratis mondmaskers uit als protest tegen verkoop in warenhuizen

03 mei 2020

17u38 1198 Menen Apotheker Jan De Bal uit Menen deelt vandaag, maandag, zijn resterende voorraad chirurgische mondmaskers uit aan de inwoners van zijn stad. De man vindt het niet kunnen dat mondmaskers worden verkocht in de supermarkten. “Als de grootdistributie echt iets wil doen voor de maatschappij, doe dan zoals wij.”



“Sinds het begin van de crisis hebben wij er alles aan gedaan om iedereen van beschermingsmiddelen te voorzien, vragen te beantwoorden, ongeruste mensen duiding te geven”, schrijft Jan De Bal op zijn Facebookpagina. “Nu doet de regering alsof de grootwarenhuizen de redders in nood zijn. De warenhuizen zullen vanaf dinsdag de chirurgische mondmaskers aanbieden aan de burgers en dat wellicht aan dumpingprijzen. Wat op zich een mooi gebaar lijkt, maar ondertussen verkopen ze er vijf miljoen per week aan de overheid, wellicht aan een veel hogere prijs, maar dat weet niemand. Uiteindelijk zal de burger ze toch betalen via de belastingen. En zo proberen zowel de grootdistributie als de regering er alsnog als ‘zorghelden’ uit te komen. Misschien lagen de mondmaskers al weken klaar in hun loodsen, en hebben ze zo mee de schaarste veroorzaakt? Wie zal het zeggen? Als de grootdistributie echt iets wil doen voor de maatschappij, doe dan zoals wij. We gaan maandag onze voorraad chirurgische mondmaskers gratis uitdelen aan de Meense bevolking, maximum twee per persoon.”

Schaarste

Omdat er in het begin van de coronacrisis een enorme schaarste was aan mondmaskers in de zorgsector, werd de verkoop van de chirurgische mondmaskers in de gewone handel verboden. Alleen apotheken mochten ze nog verkopen. De federale regering besliste om vanaf maandag dat verbod in te trekken. De overheid wil gebruik maken van de grote aankoopcentrales van de supermarkten om grote hoeveelheden mondmaskers aan te kopen en die dan te verdelen in de medische sector.

