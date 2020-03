Amper leerlingen op school vandaag, en worden paasexamens nog afgelegd? Alexander Haezebrouck

15u14 0 Menen Op de middelbare scholen in Menen waren vandaag amper of geen leerlingen te bespeuren. In het Sint-Aloysiusollege daagde slechts één leerlinge op. “In de namiddag is ook zij naar huis gegaan”, zegt directeur Mathieu Dehaene.

De middelbare scholen liggen er ook in Menen doods bij. In de Sint-Jorisschool daagde niemand op, in het Sint-Aloysiuscollege kwam welgeteld één leerlinge opdagen. “De meeste kunnen gerust alleen thuis blijven, zeker de eerste dagen”, zegt directeur Mathieu Dehaene. “Naarmate de maatregel langer zal duren, zullen misschien meer ouders hun kinderen naar school sturen. Voor de leerlinge die er vanmorgen wel was, hebben we gezorgd dat ze zich kon bezighouden met enkele taken. We hebben ook een korte wandeling gemaakt, zodat ze haar benen eens kon strekken. In de namiddag is ook zij naar huis gegaan. Nog twee andere ouders hebben ons gecontacteerd of leerlingen in de loop van de week toch naar school konden komen, natuurlijk kan dat. We zetten ook een beurtrolsysteem op om leerlingen die naar school willen komen, te kunnen opvangen.” De leerlingen krijgen ook taken mee naar huis. “Het is de bedoeling dat ze toch elke dag een paar uur met de leerstof bezig blijven. Ze krijgen taken mee waar deadlines op staan. De leerkrachten verbeteren die, maar van hogerhand is beslist dat we daar geen punten mogen aan geven.”

Wat met de paasexamens?

De maatregelen om het coronavirus tegen te gaan zijn er ook gekomen op twee weken van de paasexamens. “Die examens zijn sowieso uitgesteld en worden niet meer voor de paasvakantie uitgevoerd”, zegt directeur Mathieu Dehaene. “Mogelijk zullen die na de paasvakantie ingehaald worden, maar dat is ook nog niet zeker. Veel zal afhangen hoe sterk de maatregelen zullen aangehouden worden. Wellicht zullen we volgende week weten of de paasexamens dit jaar effectief zullen doorgaan.”