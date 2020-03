Alle grensovergangen met Frankrijk zijn afgesloten door coronacrisis Alexander Haezebrouck

23 maart 2020

16u28 0 Menen In Menen zijn sinds vandaag alle grensovergangen met Frankrijk afgesloten. Op de meeste plaatsen gebeurd dat door hekken tot twee meter hoog. Op de grens in de Vagevuurstraat in Rekkem werd een container geplaatst. “We houden controles en bekijken of we ergens ook betonblokken moeten plaatsten”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open Vld).

Alle grensovergangen met Frankrijk zijn in Menen ondertussen afgesloten. Vanaf vrijdag werden al hier en daar nadarhekken geplaatst om te verhinderen dat Belgen en Fransen de grens zouden oversteken. De blokkades langs de grens met Frankrijk moeten ervoor zorgen dat Belgen en Fransen in hun eigen land blijven. Op die manier kunnen ze het coronavirus niet over de grens meenemen. Nu werden die nadarhekken vervangen door hekken die tot zo’n twee meter hoog zijn.

In de Vagevuurstraat in Rekkem, waar je via Rue Du Purgatoire Frankrijk binnen rijdt werd een container geplaatst. “Overal containers plaatsen is voorlopig niet nodig”, zegt burgemeester Eddy Lust. “De hoge hekken waren dat wel. Ook afgelopen weekend waren er nog die de grens kwamen oversteken. Zo zullen er altijd zijn, maar dat is gelukkig een minderheid. Op dit moment hebben we het wel onder controle. De politie gaat ook controleren en we hebben daar voorlopig voldoende manschappen voor. We bekijken nog of er plaatsen zijn waar we moeten werken met betonblokken.” Ook aan de grensovergang op de E17 worden controles uitgevoerd.