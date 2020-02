Alle EK-matchen van Rode Duivels op groot scherm op Groentemarkt Maxime Petit

04 februari 2020

19u03 0 Menen Goed nieuws voor de Rode Duivelsfans uit de buurt want tijdens het EK komt er weer een groot scherm in het centrum waarop je de prestaties van de nationale voetbalmannen kunt volgen. Het EK-dorpje verhuist van de Kortrijkstraat naar de Groentemarkt.

De organisatoren willen nog niet veel prijsgeven maar wat wel al vaststaat is dat de groepsmatchen van de Rode Duivels op 13 juni tegen Rusland, op 18 juni tegen Denemarken en op 22 juni tegen Finland op het grote scherm komen. De rest van het schema is afhankelijk van de resultaten van de Rode Duivels. Iedereen hoopt uiteraard dat de finale in Wembley op zondag 12 juli er ook een wordt met onze voetbalhelden in de hoofdrol.

Tijdens het WK in 2018 konden de Meense fans vanaf de achtste finales tegen Japan ook al terecht op een WK-dorpje aan de kruising van de Kortrijkstraat met de Donkerstraat. Dat was toen een organisatie van jeugdraad De Klinke die na de geslaagde groepswedstrijden van de Duivels lastminute iets op poten zette. Dat lokte toen behoorlijk wat volk en de sfeer was er altijd gemoedelijk. Voor het EK is de organisatie er dus wel al van bij de start bij en dit keer ook op een andere locatie. Er is gekozen voor de Groentemarkt tussen het stadhuis en het Sint-Aloysiuscollege. Tijdens het event zullen de tientallen parkeerplaatsen tijdelijk verdwijnen.

Wie er dit keer achter de organisatie zit en welke randanimatie er voorzien is, wordt midden volgende week via Facebook, spandoeken en een persbericht bekendgemaakt.