Alle bewoners WZC Residentie Hortensia getest op corona Alexander Haezebrouck

08 april 2020

19u11 4 Menen Het woonzorgcentrum Residentie Hortensia langs de Dronckaertstraat in Lauwe heeft woensdag al haar bewoners kunnen testen. “We zijn allemaal gezond, maar we werden uitgeloot om iedereen te testen”, zegt directrice Kristel Rohart.

Alle 35 bewoners van het woonzorgcentrum Residentie Hortensia in Lauwe hebben vandaag een test ondergaan om na te gaan of ze besmet zijn met het coronavirus. “We hebben hier nog niet te maken gehad met het virus, iedereen is gezond”, zegt directrice Kristel Rohart. “Uiteraard zou het wel kunnen dat een bewoner bij ons besmet is zonder symptomen te vertonen. Daarom hopen we dat we de resultaten zo snel mogelijk weten. We hopen dat iedereen virusvrij en gezond is.” In Hortensia werd het personeel niet getest. In totaal kregen 55 woonzorgcentra test kits toegestuurd voor bewoners en personeel. 30 woonzorgcentra kregen test kits enkel voor de bewoners. De test kits werden gedeeltelijk verstuurd naar woonzorgcentra waar een grote uitbraak van het coronavirus is en enkele woonzorgcentra die werden uitgeloot waar momenteel zichtbaar geen probleem zou zijn zoals Residentie Hortensia.