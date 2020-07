Aldi heropent na coronabesmetting bij werknemer: “Het was hier nog nooit zó kalm” Maxime Petit

25 juli 2020

11u02 0 Menen Het Aldi-filiaal van Menen sloot vrijdag de deuren nadat een werknemer positief testte op corona. Een dag later -nadat alle andere personeelsleden negatief testten en het volledige pand ontsmet werd- heropende de winkel. Maar er was amper volk. “Misschien zijn de mensen bang”, luidde het bij een kassierster van het filiaal.

Zaterdag rond 10.10 uur, in winkelnormen spitsuur. Maar daar was in de Aldi aan de watertoren niets van te merken. Het bleef er daags nadat een coronabesmetting bij een werknemer bekend geraakte opvallend rustig. “Het was hier nog nooit zó kalm op een zaterdagochtend”, wist de kassierster van dienst. “Ik denk dat veel mensen er gewoon van uitgaan dat het filiaal nog gesloten is. Misschien zijn er ook nog klanten die wat schrik hebben. Dit wordt een ongewone werkdag.” Die ongerustheid van bepaalde klanten werd ook duidelijk op Facebook. “Wij gaan voor de zekerheid naar het filiaal in Wevelgem”, lazen we in een reactie. Nochtans is de bezorgdheid van de klanten onterecht want de winkel in Menen werd vrijdag van boven tot onder ontsmet en de niet-verpakte goederen werden allemaal vernietigd. Buiten aan de winkelkarren staat een ontsmettingszuil en zijn er handschoenen beschikbaar. Alles volgens de regels dus.

Voor de luttele klanten die zaterdagochtend wel aanwezig waren, was het aangenaam shoppen. Overal makkelijke doorgang, volle winkelrekken, geen wachttijden aan de kassa en vooral ook verschillende snelverkoopkortingen. Doordat de winkel vrijdag noodgedwongen sloot, bleven veel versproducten liggen. Die worden nu verkocht met een korting van 30%.