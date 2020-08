Agressieve BMW-rijder even opgepakt: man bracht voetgangers in gevaar Hans Verbeke Erik De Block

20u15 0 Menen In Menen is vrijdagavond de bestuurder van een oranje BMW even opgepakt omwille van zijn agressief rijgedrag. De jongeman, die nog niet lang een rijbewijs heeft, werd al een tijdje in de gaten gehouden. “Net zoals enkele andere automobilisten die de straten onveilig maken”, klinkt het bij de politie.

Bij de politie van de zone Grensleie liepen vrijdagavond een zevental meldingen binnen van ongeruste en verontwaardigde burgers. Ze laakten allemaal het onverantwoorde rijgedrag van een jongeman in een oranje BMW. “Kort daarop kruiste een van onze patrouilles het bewuste voertuig”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse, woordvoerder bij Grensleie. “De collega’s keerden meteen en konden de BMW zonder problemen doen stoppen. De bestuurder was niet onder invloed. Samen met zijn passagier werd hij meegenomen naar het commissariaat, voor een gesprek. Een verhoor is voor later, de BMW-rijder wil dat alleen in aanwezigheid van zijn advocaat.”

Agressief rijgedrag is een plaag

Na het gesprek, waarin duidelijk gemaakt werd dat het moet gedaan zijn met andere mensen in gevaar te brengen, mocht de BMW-rijder weer beschikken. “We hebben intussen een dossier aangemaakt waarin ook al flink wat getuigenverklaringen steken”, zegt Vannieuwenhuyse. “Uiteindelijk zal het parket beslissen of het tot een vervolging komt. Wij stellen vast dat agressief rijgedrag iets is dat meer en meer de kop opsteekt. Het lijkt wel een plaag te worden. Ook over andere voertuigen liepen de voorbije weken al meldingen binnen. We houden die automobilisten extra in het oog.”

Wij vragen uitdrukkelijk dat onverantwoord rijgedrag zou gemeld worden. Dat moet ons toelaten om nog korter op de bal te spelen commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse

Burger kan helpen

Er wordt nagegaan welke maatregelen kunnen genomen worden om het fenomeen in te dijken. “Het inzetten van ANPR-camera’s met artificiële intelligentie, waarbij agressief rijgedrag automatisch geregistreerd en gemeld wordt, is een mogelijkheid”, zegt Vannieuwenhuyse. “Een bestuurlijke inbeslagname kan ook, voor een periode van zes maanden. Maar daarvoor moet de automobilist eerst uitgenodigd worden naar een hoorzitting. We gaan in elk geval door met gerichte controles en het opstellen van processen-verbaal, telkens als dat nodig is. De hulp van de bevolking is daarbij belangrijk. Wij vragen uitdrukkelijk dat onverantwoord rijgedrag gemeld wordt. Dat moet ons toelaten om nog korter op de bal te spelen.”