Agent vraagt overplaatsing na zoveelste incident met agressie



Alexander Haezebrouck

03 juli 2020

12u26 0 Menen Een 23-jarige jongeman uit Menen riskeert een gevangenisstraf van vier maanden omdat hij ging spoorlopen en nadien erg agressief was tegen de politie. Eén agent raakte arbeidsongeschikt. “Na die feiten heeft hij om een overplaatsing gevraagd naar de wijkdienst”, pleitte de advocaat van de agenten.

De jongeman ging op 27 september plots over de sporen lopen in het station van Menen. Daarna sprong hij op de trein. De treinconducteur stapte op hem af en vroeg om de trein te verlaten. Dat weigerde de spoorloper. Toen de politie uiteindelijk ter plaatse kwam, stapte hij toch mee uit de trein. Eens buiten ging hij zich plots hevig verzetten. “Hij weigerde alle medewerking, zwaaide met zijn armen waardoor de politie geen klem kon zetten”, zei de openbare aanklager. “Hij slaagde er uiteindelijk in om zich los te rukken en weg te lopen, opnieuw over de sporen.” De politie ging de jongeman nadien verhoren. Hij verklaarde dat hij van de voetbaltraining kwam en de laatste trein naar huis niet wilde missen. Eén agent raakte tijdens de schermutseling arbeidsongeschikt en vroeg nadien om een overplaatsing naar de wijkdienst. “Dat is financieel minder interessant”, pleitte zijn advocaat. De jongeman die niet kwam opdagen in de rechtbank riskeert een gevangenisstraf van vier maanden en een geldboete van 800 euro. Vonnis op 20 juli.