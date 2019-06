Afbraakwerken tonen mooi schilderij in traphal voormalig wzc Alexander Haezebrouck

11 juni 2019

10u26 0 Menen De afbraakwerken van het voormalig woonzorgcentrum Ceres langs de Grote Molenstraat in Lauwe legt tijdelijk een muurschilderij in de traphal van het voormalig woonzorgcentrum bloot. “Het werd destijds door een Menenaar in de traphal in de inkomhal geschilderd”, zegt directeur Stefaan Fontaine van wzc Ceres.

Wie af en toe passeert aan het voormalig woonzorgcentrum zal het al zijn opgevallen. Het mooie schilderij dat door de afbraakwerken nu ook voor het publiek zichtbaar is. Het is een namaak van het wereldberoemde schilderij van Michelangelo dat te bewonderen is op het gewelf van de Sixtijnse Kapel in het Vaticaan en de schepping van Adam toont. “De Menenaar, van wie zijn naam me nu net ontglipt, schilderde het destijds in de inkomhal van onze traphal”, vertelt Stefaan Fontaine van het wzc Ceres. Wie het schilderij wil bewonderen moet snel zijn, vooraleer de afbraakwerken ook het schilderij tegen de grond laten gaan.