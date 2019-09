Achtste maal betrapt onder invloed van alcohol: drie maanden rijverbod en drie jaar alcoholslot LSI

05 september 2019

13u55

Bron: LSI 0 Menen Een 45-jarige automobilist uit Wervik is donderdag door de politierechtbank veroordeeld tot een boete van 1.600 euro en een rijverbod van drie maanden omdat hij in Menen een ongeval had met 2,4 promille alcohol in het bloed. Zijn achtste veroordeling. Hij mag de komende drie jaar niet zonder alcoholslot rondrijden.

R.A. botste op 9 september 2018 met zijn wagen tegen een ander voertuig dat langs de Hogeweg in Menen over de weg aan het keren was. De botsing kon hij niet vermijden, oordeelde de politierechter maar voor de alcoholintoxicatie had ze heel wat minder begrip. Voor R.A. was het immers al de achtste keer dat hij daar voor een politierechtbank terecht stond.