Achille Margo (84) schenkt 3.000 euro aan De Pelikaan Alexander Haezebrouck

24 oktober 2019

17u28 0 Menen Achille Margo (84) uit Lauwe die voor de zomer het Belgisch uurrecord verbrak op de piste in Roubaix zamelde tijdens zijn recordpoging geld in voor het goede doel. Nu kon hij en cheque overhandigen aan De Pelikaan in Menen, waar volwassenen met een verstandelijke beperking verblijven. “De zoon van mijn buurman met wie ook al veel fietste, verblijft hier”, vertelt Achille die even emotioneel werd door de vele aanwezigen.

Om het uurrecord officieel te kunnen aanvallen had Achille geld nodig om alles officieel erkend te krijgen. Zo moesten UCI-commissarissen, een gerechtsdeurwaarder, antidopingcontrole, een ambulance en een dokter ter plaatse zijn. Daarvoor had Achille 4.000 euro nodig en die zocht en vond hij bij sponsors. Achille zamelde ook geld in voor het goede doel. “In het begin was het moeilijk om sponsors te vinden”, vertelt Achille. “Maar toen ik genoeg had en er geen meer zocht boden zich plots nog twee sponsors aan die elk 500 euro sponsorden. In totaal had ik 3.000 euro over die ik graag aan De Pelikaan schenk. De zoon van mijn buurman verblijft hier.” De emoties namen even de bovenhand bij de tachtiger die zoveel aandacht niet verwacht had bij de overhandiging van zijn cheque. Ook het stadsbestuur was vertegenwoordigd door de burgemeester en een schepen. Ondertussen is Achille het record alweer kwijt. “Kwaad ben ik daar niet om nee”, zegt Achille. “Ik ben toch een paar maanden de allerbeste geweest é. Als ik mij over een paar jaar nog goed voel, val ik misschien het record aan bij de 90 plussers. Ik onderhoud mijn conditie nog goed. Afgelopen weekend heb ik nog 70 kilometer gereden.”