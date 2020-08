Academie heropent in tweede week van september Alexander Haezebrouck

26 augustus 2020

12u36 0 Menen De Academie voor Beeld, Muziek en Woord in Menen kan in de tweede week van september opnieuw starten. En dat voor het eerst sinds de verplichte sluiting in maart. “De zin in fysieke lessen is bij ons en bij onze leerlingen enorm groot”, zegt directeur voor Beeld Heidi Nolf.

In de Academie hebben ze de koppen bij elkaar gestoken om te zien hoe ze alles coronaproof kunnen laten doorgaan. “We moeten extra voorzichtig zijn, want wij hebben leerlingen van 6 tot 99 jaar bij manier van spreken”, zegt directrice voor Beeld Heidi Nolf. “Zo zorgen we dat de jongeren gescheiden blijven van de ouderen met looplijnen en trappen die enkel voor de jongeren of ouderen toegankelijk zijn. Bij grote groepen wijken we uit naar grotere lokalen. De muzieklessen zijn de moeilijkste. Daar gaan we wellicht nog werken met plexischermen. Bollen op de vloer zullen aanduiden waar je mag gaan zitten. De mondmaskerplicht en de handgels zijn ondertussen een evidentie.” Dat niet alleen de goesting bij de leerkrachten van de academie groot is blijkt ook uit het aantal inschrijvingen. “Die lopen eigenlijk even goed als andere jaren. We horen wel van leerlingen die enorm staan te popelen om opnieuw hun hobby te kunnen komen uitoefenen.” De academie telt zo’n 1.800 leerlingen. Inschrijven kan via www.mijnAcademie.be tot 30 september.