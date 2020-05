Aantal coronatests neemt deze week toe, triagecentrum in Menen zet tandje bij Alexander Haezebrouck

05 mei 2020

16u10 0 Menen Het triagecentrum in ’t Badhuis in Menen gaat meehelpen met het afnemen van coronatesten.

Vanaf deze week neemt het aantal tests bij mensen die mogelijk besmet zijn door het coronavirus in een veelvoud toe. Tot nu toe werden enkel mensen met zware symptomen getest. Vanaf deze week worden alle mensen die tekenen vertonen van een acute luchtweginfectie getest. Deze personen zullen ook in quarantaine moeten gaan tot het resultaat van de test gekend is. Dat duurt telkens 24 uren. Bij een positief resultaat blijft een thuisisolatie van 14 dagen verplicht. Het triagecentrum in het zwembad van Menen startte op 20 maart. Daar werden ondertussen al 755 patiënten behandeld. De mobiele corona-arts bezocht tot nu toe al 79 patiënten aan huis.

