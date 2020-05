Aantal coronapatiënten AZ Delta daalt naar 77, maandag wel drie overlijdens te betreuren Alexander Haezebrouck

05 mei 2020

16u59 0 Menen Overal in ons land daalt het aantal coronapatiënten. Ook in het AZ Delta is die daling voelbaar. Op dit moment verblijven 77 besmette patiënten in de campussen van het AZ Delta. Vorige week waren dat nog 92 patiënten. 10 patiënten verblijven op de dienst intensieve zorg. Maandag vielen wel drie overlijdens te betreuren, waarvan één vrouw van rond de 50 jaar.

De daling van het aantal opgenomen coronapatiënten is nu ook echt voelbaar in het AZ Delta. 77 patiënten worden op dit moment nog verzorgd in de campussen van het AZ Delta. Daarvan liggen er 10 op de dienst intensieve zorg, vier personen liggen aan een beademingstoestel. Er is ook slecht nieuws. Maandag stierven opnieuw drie patiënten aan het coronavirus Covid-19. Daarbij ook een vrouw van rond de vijftig jaar, zij stierf op de dienst intensieve zorgen in de campus Wilgenstraat. Ook twee vrouwen van in de 90 jaar kwamen te overlijden in de campussen in Torhout en in Roeselare. Het dodental binnen AZ Delta door corona komt hierbij op 61 te staan.

Corona-afdelingen maken plaats voor gewone patiënten

Door de daling worden ook steeds meer corona-afdelingen gesloten. Zo werd ook midden vorige week een afdeling in de campus in Menen gesloten. “Dat gaat om een afdeling waar 22 bedden staan”, zegt woordvoerster Kristien Beuselinck. “Die afdeling is zaterdag opnieuw open gegaan als een gewone afdeling voor niet coronapatiënten.”