Aantal coronabesmettingen bij woonzorgcentrum Andante opgelopen tot 37 LSI

02 oktober 2020

15u36

Bron: LSI 0 Menen Een tweede testronde in woonzorgcentrum Andante in Menen heeft 37 besmettingen opgeleverd. “Om de werkdruk op ons zorgpersoneel niet nog extra te verhogen worden momenteel geen nieuwe opnamen gepland”, aldus Patrick Plancke van Zorg Menen.

Eerder bleken 7 bewoners en 5 medewerkers besmet. Daarom is beslist om een tweede testronde te organiseren. “Zo wilden we opnieuw een duidelijk beeld van de situatie binnen het woonzorgcentrum”, aldus Patrick Plancke. De testen zijn op dinsdag 29 september uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat 24 bewoners besmet zijn. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Daarnaast blijken ook 13 personeelsleden besmet. Vier van hen vertonen geen symptomen en blijven aan de slag op de afdeling waar de besmette bewoners verblijven.

“Als alles verder vlot verloopt kan vanaf zaterdag op de niet-cohorte-afdelingen de bezoekregeling hernemen”, aldus nog Patrick Plancke. “Kamerbezoeken in de cohortezone worden voorlopig niet toegelaten. Er is wel een mogelijkheid tot raamcontacten.”

“Het is belangrijk dat we deze besmettingscijfers ook correct interpreteren als we naar de algemene besmettingsgraad van onze stad Menen kijken”, voegt schepen van zorg Renaat Vandenbulcke toe. “Momenteel zitten deze geconcentreerde besmettingen dus ook in de totaalcijfers voor Menen die we bijvoorbeeld op allerhande ingekleurde overzichtskaarten zien. 37 gevallen zijn dus niet wijd verspreid binnen onze stad, maar zitten geïsoleerd in ons woonzorgcentrum Andante. Een belangrijke kanttekening toch.”

Het OCMW-rusthuis Andante werd in de eerste golf ook zwaar getroffen door corona. Nadat iedereen er in april werd getest bleken 39 bewoners van de 188 positief. Van de 186 personeelsleden testten er toen 24 positief. Enkele bewoners van het rusthuis overleden aan de gevolgen van het coronavirus.