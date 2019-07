Aannemer gaat in de fout bij stuttingswerken: “Er liggen wat stenen op je dak” Lieven Samyn

08 juli 2019

22u13

Bron: Lieven Samyn 2 Menen Op de Frans-Belgische grens in Menen zijn maandagavond twee woningen ontruimd. Dat gebeurde nadat bij stuttingswerken van een afgebroken café een deel van een zijgevel op het dak van de buren terecht kwam. “Meneer, er liggen wat stenen op je dak”, kreeg eigenaar Mario Govaere te horen toen de dagtaak van de aannemer erop zat.

Halfweg 2014 zorgde een nachtelijke brand er voor dat café Salon du Thé, het vroegere café Den Hoorn, volledig in de as werd gelegd. Het uitgebrande gebouw werd uiteindelijk eind maart 2015 gesloopt. Dwarsstutten zorgden sindsdien voor de stabiliteit van de linker- en rechtergevel. De eigenares van het perceel besliste onlangs echter om de gehuurde dwarsstutten te vervangen door aangekochte stutbalken die evenwijdig met de zijgevels worden aangebracht.

“Die werken startten maandagochtend zonder voorafgaande verwittiging”, vertelt eigenaar van de beschadigde aanpalende woning Mario Govaere uit Roeselare.

Scheuren in huis

Zijn zoon Kyle (20) woont er en was de hele dag niet thuis maar Mario kwam al in de voormiddag een kijkje nemen. “Ik zag toen al scheuren in de binnenmuren van mijn woning”, vervolgt hij. “Ik maakte de werknemers daar attent op maar zij wuifden dit weg. In de namiddag bleken er al lange bevestigingsspillen dwars door de muur te zitten. Rond 16.30 uur meldden de werklieden ook nog fijntjes dat bij het bevestigen van één van de stutbalken een deel van de zijgevel was geraakt en er een paar stenen op het dak terecht waren gekomen. Ik stelde vast dat het om honderden stenen ging en het dak helemaal gebogen stond door het gewicht. Ik belde de verzekering die op haar beurt een aannemer ter plaatse stuurde. Die stelde vast dat de situatie niet meer veilig was. “Dan verwittigde ik maar de hulpdiensten”, aldus nog Mario.

94-jarige geëvacueerd

De brandweer en politie sloten rond 19.30 uur meteen de straat Hoornwerk volledig af, verbood Kyle of Mario hun woning nog binnen te gaan en evacueerde de 94-jarige Jeanne Blondeel, die er nog eens naast woont. “Uit voorzorg”, aldus burgemeester Eddy Lust. “Maandagavond nog zorgt de firma van de stuttingswerken voor nieuwe stutten. Maar de gevel is tot zolang niet stabiel. Ik wil niet het risico lopen dat tijdens de stuttingswerken plots alles instort en voor gewonden zorgt.”

Kyle Govaere kon bij vrienden terecht. Jeanne Blondeel was slecht te been en zou mogelijk naar het ziekenhuis overgebracht worden. “Dit lijkt me toch geen correcte manier van werken”, sneerde Mario Govaere nog over de handelswijze van de stuttingsfirma uit Nevele.