Aangestoken brand in slaapkamer snel geblust Alexander Haezebrouck

17 juni 2020

22u04 0

In de Spoorwegstraat in Lauwe stak een bewoner zijn slaapkamer in brand. Medebewoners merkten het vuur op en verwittigden meteen de hulpdiensten. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur snel doven. De slaapkamer zelf liep redelijk wat schade op. De rest van de woning bleef gevrijwaard. Waarom de bewoner brand stichtte is voorlopig nog onduidelijk. Door de brand was de Spoorwegstraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.